انفجار يخلف حريقًا ضخمًا في مصنع منظفات بشمال إيران

الكويت - هبة التوبجي - شبّ حريق ضخم عقب انفجار في مصنع لإنتاج المنظفات في مدينة قزوين- شمالي ايران، وذلك عقب ساعات قليلة من إعلان السلطات الإيرانية السيطرة على حريق كبير نشب مساء أمس الجمعة عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوبي البلاد التي تضم محطة “بوشهر” النووية.

وقال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة قزوين، إن “انفجارًا ضخمًا وقع في شركة “تاج” لإنتاج المنظفات، قبل نحو ساعة، ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة على ألسنة اللهب من عدة أطراف”.

ولفت إلى أنه “لحسن الحظ لم يسفر هذا الانفجار عن أيّ إصابات حتى الآن، إلا أنه تم تدمير إحدى منشآت الشركة بشكل كامل، والآن تقوم فرقة الإطفاء بالعمل على السيطرة على الحريق وإخماده والتحقيق بوجود مواد كيماوية في الشركة”.

ووفق موقع “روسيا اليوم”، أشارت وكالة “فارس” الإيرانية إلى أن الحريق اندلع في مستودع شركة تاج لصناعة المنظفات الواقعة في مدينة “ليا” الصناعية، لافتة إلى أن 3 سيارات إطفاء تعمل على إخماد الحريق، ولم يتم تسجيل أي إصابات.