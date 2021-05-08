توقعات جديدة حول موقع سقوط الصاروخ الصيني

الكويت - هبة التوبجي - من المتوقع أن تشهد منطقة بحر تيمور جنوبي إندونيسيا وصول حطام الصاروخ الصيني التائه (Long March 5B) الخارج عن السيطرة، إلى غلاف الأرض بعد الساعة 2:30 من فجر غد (الأحد) 9 مايو الجاري بتوقيت روسيا (11:30 من مساء اليوم الجمعة بتوقيت غرينيتش).

وكشف موقع «RT» أن هذه التوقعات تأتي وفقا لما حددته وكالة الفضاء الاتحادية الروسية «روس كوسموس» على قناتها الرسمية في تطبيق «تيليغرام» اليوم (السبت).

وفي السياق ذاته، أفاد مركز الفلك الدولي عبر حسابه في «تويتر» بأنه وبحسب آخر التحديثات، فإن هناك 6 دول عربية أصبحت في مأمن من سقوط الحطام فوقها، وهي: الإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، ولبنان، واليمن، منبها إلى ضرورة متابعة التحديثات القادمة للاطلاع على أي تغيير.

وفي وقت سابق أمس (الجمعة) أعلن المركز أن حطام الصاروخ الصيني والذي فقدت السيطرة عليه سيمر فوق السعودية ومنطقة الخليج العربي، مؤكدا أن عبور الحطام لن يشكل أي خطر.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد رجحت أن يسقط الجزء الأكبر من حطام الصاروخ على الأرض (السبت أو الأحد)، مؤكدة أنه لا يمكن تحديد المكان الذي سيسقط عليه الحطام إلا قبل ساعات قليلة من سقوطه.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الأول (الخميس)، إن بلاده لا تعتزم حاليا إسقاط بقايا الصاروخ الصيني التائه، وأن من المتوقع أن يسقط عائدا عبر الغلاف الجوي للأرض خلال الأيام القادمة، مضيفا: إن الأمل أن تسقط بقايا الصاروخ في المحيط، وإن أحدث التقديرات تشير إلى أنه سيسقط يوم السبت أو الأحد.

وكان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في جمهورية مصر العربية الدكتور جاد القاضي، قد قال إن الصاروخ الصيني الشارد سيمر على مصر عند الساعة 10:34 لمدة دقيقتين في جنوب غرب الصحراء الغربية، قبل أن يعاود المرور في فجر يوم السبت بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز عربية.

وكانت سفارة الصين في المملكة العربية السعودية قد طمأنت الجميع من خلال ما كشفته من حقائق متعلقة بالصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، موضحة أنه لا يوجد مفهوم «التحكم» في حطام الصاروخ، لكن مسار رحلة الحطام محسوب بعناية.