شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحتوي عصائر الفاكهة «البودرة» على مواد ضارة.. «الغذاء والدواء» توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت هيئة الغذاء والدواء مدى صحة ما تم تداوله مؤخراً بأن شراب الفاكهة على شكل بودرة يحتوي على مواد كيميائية ضارة.
وأكدت في مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بـ”تويتر”، أنه لا صحة لهذه المعلومة الخاطئة، مبينة أنه يتم التأكد من جميع المكونات في المادة وتقييم سلامتها.
ونصحت الهيئة بالتقليل من استهلاك هذه المشروبات لاحتوائها على كميات عالية من السكر وانخفاض قيمتها الغذائية.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تحتوي عصائر الفاكهة «البودرة» على مواد ضارة.. «الغذاء والدواء» توضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.