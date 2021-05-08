شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحتوي عصائر الفاكهة «البودرة» على مواد ضارة.. «الغذاء والدواء» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت هيئة الغذاء والدواء مدى صحة ما تم تداوله مؤخراً بأن شراب الفاكهة على شكل بودرة يحتوي على مواد كيميائية ضارة.

وأكدت في مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بـ”تويتر”، أنه لا صحة لهذه المعلومة الخاطئة، مبينة أنه يتم التأكد من جميع المكونات في المادة وتقييم سلامتها.

ونصحت الهيئة بالتقليل من استهلاك هذه المشروبات لاحتوائها على كميات عالية من السكر وانخفاض قيمتها الغذائية.