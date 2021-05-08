شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس في المملكة وقت الإفطار والسحور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس أن تكون الأجواء حارة وقت الإفطار في المملكة العربية السعودية ، ودرجة الحرارة المتوقعة 39 درجة مئوية والطقس غائم جزئي، وفقا لـ”طقس العرب”.

بينما يكون الطقس وقت السحور، معتدلاً ودرجة الحرارة المتوقعة 26 درجة مئوية مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة، والله أعلم.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.