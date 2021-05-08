مستشار الأمن القومي العراقي: لا توجد قوات قتالية أجنبية في قاعدة بلد الجوية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية فقد قام مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي بزيارة تفقدية إلى قاعدة بلد الجوية، للاطلاع على أوضاعها الأمنية.

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وأكد أن "الحديث عن وجود قوات أجنبية قتالية في قاعدة بلد الجوية غير دقيق"، مشيرا إلى أن الموجودين في القاعدة هم عبارة عن شركات أجنبية مدنية تعمل على تدريب العراقيين في مجال صيانة الطائرات.

ولفت مستشار الأمن القومي العراقي إلى أن وجود تلك الشركات جاء بناء على "عقود رسمية مع العراق".

وطالب الأعرجي بدعم قاعدة بلد قائلا: "يجب أن ندعم وجود هذه القاعدة، لمواصلة جهود محاربة عصابات داعش الإرهابية، وعلينا دعم الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها، للحفاظ على الأمن الداخلي وتعزيز مكانة العراق داخلياً وخارجياً".

وأوضح البيان أن كلا من نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد القوة البرية، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات ومدير الاستخبارات العسكرية، ونائب قائد القوة الجوية رافقوا لأعرجي في هذه الزيارة.