مسؤول طبي تونسي: سرعة تفشي كورونا لدينا تمهد لظهور سلالات أكثر فتكا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات صحفية نقلها موقع "نسمة" التونسي، قال المسعدي إن "سرعة تفشي اصابات كورونا توفر مناخا ملائما لظهور طفرة جديدة من السلالات المتحورة الأكثر فتكا".

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وأوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس أن تفاقم حالات العدوى يسهل تسجيل تحولات جينية على فيروس كورونا.

ودلل المسعدي على طرحه بالقول إن كلا من بريطانيا والبرازيل والهند قد واجهت هذا التحدي بظهور سلالات أكثر خطورة قبل أن تنتقل عدوى الإصابة بها إلى باقي بلدان العالم.

وعن طبيعة المؤشرات في بلاده، رأى المسعدي أنها خطيرة، مشددا على أن "التراخي عن تطبيق اجراءات الوقاية الشخصية في تونس قد ينذر بكارثة صحية".

يشار إلى أن مؤشرات حالات الوفيات في تونس قد وصلت إلى 86 حالة يوميا، بحسب إحصاءات وزارة الصحة الأخيرة.

وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، قد أعلن أمس الجمعة، فرض حجر صحي شامل بكافة أنحاء البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، بداية من 9 إلى 16 مايو/أيار.

كما تقرر فرض حظر تجول من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحا ومنع التنقل بين المدن ماعدا الحالات الطارئة والمرخص لها، فضلا عن منع جميع التجمعات والاحتفالات وتعليق الذهاب لدور العبادة وغلق الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية الكبرى إلى جانب مواصلة العمل بالحجر الصحي الإجباري بالنسبة للوافدين من الخارج.