شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يصف أحداث القدس بـ"العدائية" ويؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، الأحداث التى شهدتها مدينة القدس الليلة الماضية، بـ"العدائية"، وأكدت تضامن العراق مع الشعب الفلسطيني، وفقا لـ "روسيا اليوم".

ودانت فى بيان صحفى "اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وممارسة أعمال الترويع وبث الذعر بين صفوف المصلين الفلسطينيين".

وأكدت الخارجية العراقية "تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف"، وطالبت بـ"بوقف الهجمات العدائية على الآمنين".

وأشارت إلى أن "العراق يجدد موقفه الثابت والمبدئى من القضية الفلسطينية، التى كانت ولاتزال قضية محورية"، بحسب البيان.

وأصيب 205 فلسطينيين على الأقل، إثر مواجهات اندلعت مساء الجمعة مع القوات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى، وفى حى الشيخ جراح وباب العامود فى القدس.