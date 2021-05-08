شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف مدى إمكانية السفر بالهوية الوطنية لدول مجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت مصادر مطلعة مدى إمكانية استخدام الهوية الوطنية للسفر بين دول الخليج.
وأوضحت المصادر، أن جواز السفر هو المسموح به حاليا للسفر بين دول الخليج، مؤكدة استمرار تعليق السفر بالهوية الوطنية مؤقتاً من وإلى المملكة للمواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون، وفقاً لـ«عكاظ».
وتستعد المنافذ البرية والجوية للمملكة هذه الأيام للسماح بالرحلات الدولية منذ اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر شوال القادم الموافق 17 مايو 2021.
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