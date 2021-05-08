شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في مدريد تنبه المواطنين بشأن تمديد قيود الدخول لـ«إسبانيا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت سفارة خادم الحرمين في العاصمة الإسبانية مدريد ، اليوم السبت، المواطنين الراغبين بالسفر إلى إسبانيا، إلى السلطات الإسبانية قد مددت القيود المفروضة للدخول إليها.

وأوضحت السفارة في بيان لها، أن الحكومة الإسبانية أصدرت قراراً يقضي بتمديد القيود المفروضة للدخول إلى الدولة في ظل الأوضاع الراهنة، مبينة أن القيود تشمل رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغير التابعين لمنطقة شنغن، وذلك حتى 31 مايو 2021م.

وأشارت السفارة، إلى أن هذا القرار يستثني بعض الفئات التي سيتعين عليها الحصول على فحص (PCR) بنتيجة سلبية قبل الرحلة بـ72 ساعة بحد أقصى وتعبئة النموذج الخاص بوزارة الصحة الاسبانية على موقعها الإلكتروني.

وللاطلاع على الفئات المستثناة من هذه القيود يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسفارة على الرابط التالي (اضغط هنا).