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الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

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أعلنت منظمة الصحة العالمية  موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني المضادر لفيروس "كوفيد-19" .

 

وأوصت لجنة خبراء اللقاحات التابعة للمنظمة بهذا اللقاح وهو أول لقاح صيني يتلقى الضوء الأخضر من المنظمة .

 

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية انه بهذه الخطوة يكون "سينوفارم" سادس لقاح يحصل على ترخيص المنظمة العالمية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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