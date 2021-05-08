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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت منظمة الصحة العالمية موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني المضادر لفيروس "كوفيد-19" .
وأوصت لجنة خبراء اللقاحات التابعة للمنظمة بهذا اللقاح وهو أول لقاح صيني يتلقى الضوء الأخضر من المنظمة .
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية انه بهذه الخطوة يكون "سينوفارم" سادس لقاح يحصل على ترخيص المنظمة العالمية.