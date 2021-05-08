شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني المضادر لفيروس "كوفيد-19" .



وأوصت لجنة خبراء اللقاحات التابعة للمنظمة بهذا اللقاح وهو أول لقاح صيني يتلقى الضوء الأخضر من المنظمة .

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية انه بهذه الخطوة يكون "سينوفارم" سادس لقاح يحصل على ترخيص المنظمة العالمية.