مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل الهجوم على قاعدة عين الأسد في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "الهجوم على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية فجر اليوم، أدى إلى تضرر أحد حظائر حفظ الطائرات في القاعدة من دون وقوع إصابات".

وأوضح: "الهجوم لم يوقع إصابات. تضرر فقط أحد الجمالونات [حظائر الطائرات] الذي تحفظ فيه الطائرات".

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وكان متحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل وين ماروتو، قد أعلن أن طائرات مسيرة هاجمت اليوم السبت قاعدة "عين الأسد" الجوية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية غربي العراق.

وقال الكولونيل وين ماروتو عبر "تويتر"، إنه "يجري التحقيق في الأمر لكن التقرير المبدئي يشير إلى حدوث الهجوم الساعة 02:20 بالتوقيت المحلي".

وفجر اليوم، كشفت مصادر أمنية عراقية أن المجال الجوي فوق قاعدة "عين الأسد" أغلق بعد استهدافها.

يذكر أن قاعدة "عين الأسد" في العراق قد تعرضت لهجوم بـ 10 صواريخ في الأسبوع الأول من مارس/أذار الماضي.

وفي العام الماضي، استهدفت إيران قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بعدد من الصواريخ الباليستية، في ما وصف بأنه أقوى هجوم تتعرض له القوات الأمريكية.

وجاء الهجوم الإيراني ردا على اغتيال واشنطن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، في الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني 2020.