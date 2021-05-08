تحذير مصري بشأن رسالة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

دبي - محمود عبدالرازق - ونفت وزارة الصحة والسكان المصرية صحة مضمون هذه الرسالة، وشددت على أن كافة المعلومات الواردة بالرسالة مغلوطة وغير دقيقة، كما لفتت إلى إتاحة كافة المعلومات حول اللقاح وفائدته، وكذلك أماكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة لتسجيل الراغبين في الحصول عليه، بحسب بيان من مجلس الوزراء المصري.

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وأوضحت وزارة الصحة المصرية في البيان، كذلك، أن هناك عددا من التدابير والإرشادات الواجب اتباعها قبل تلقي اللقاح، وهي ضرورة إخبار الطبيب عند الشعور بأية أعراض مرضية قبل تلقي اللقاح، وكذلك إخباره بالتاريخ المرضي بالتفصيل، وما إذا كان هناك معاناة من أي مرض مزمن ومدى التحكم به والخطة العلاجية، وكذلك إخبار الطبيب بأي رد فعل تحسسي من أي من اللقاحات التي تلقاها سابقا، وكذلك التأكد من أخذ الجرعتين من نفس اللقاح.

أما بالنسبة لإرشادات ما بعد أخذ اللقاح بحسب "الصحة المصرية"، فتتمثل في ضرورة الاستمرار في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى تبني نمط حياة صحي والابتعاد عن القلق والتوتر لتعزيز المناعة، مع مراقبة ظهور أي أعراض جانبية قد تحدث.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، صرح مؤخرا أن "هناك دفعات كبيرة يتم تلقيها تباعًا في شهر مايو الجاري، كما يتم التوسع في مراكز تلقي اللقاح، من خلال الجهات المعنية بوزارة الصحة".

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، عن اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لمواجهة فيروس كورونا، منها الحجر الصحي في جميع منافذ دخول البلاد، بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس في عدد من دول العالم.