شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: لا خسائر بسقوط طائرة مفخخة على قاعدة عين الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى الحكومية فى العراق، اليوم السبت، عدم وجود خسائر جراء سقوط طائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عين الأسد غربى البلاد، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت فى بيان صحفى مقتضب، أن "الطائرة المسيرة المفخخة التى سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية فى محافظة الأنبار، لم تتسبب بأية خسائر".

وفى وقت سابق من اليوم، أكد متحدث باسم التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى العراق أن طائرة مسيرة هاجمت فجر اليوم السبت قاعدة عين الأسد الجوية التى تستضيف قوات أمريكية ودولية غربى العراق.

ويأتى الهجوم بعد ساعات على إعلان التحالف عن تسليمه القوات العراقية ذخيرة تقدر بنحو 1.8 مليون دولار فى قاعدة عين الأسد الجوية.

وكانت قاعدة عين الأسد قد تعرضت فى وقت سابق هذا الأسبوع إلى قصف صاروخى دون تسجيل خسائر.