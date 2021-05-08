شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء دول الاتحاد الأوروبى يدعون للتنسيق فى مواجهة كورونا والهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاتحاد الأوربي، التزام دوله بتعزيز التعاون المشترك فى مواجهة الأزمة الاقتصادية وإيجاد حلول مشتركة لقضية وباء كورونا والهجرة غير الشرعية.

وأوضح رؤساء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى - من بينهم الرئيس النمساوى الكسندر فان دير بيلين، فى بيان مشترك اليوم السبت بمناسبة مؤتمر إصلاح الاتحاد الأوروبى الذى يعقد غدا عبر الإنترنت - أن قوة الاتحاد الأوروبى كديمقراطيات هى إشراك مجتمعاتنا متعددة الأصوات فى البحث عن أفضل طريقة للمضى قدمًا وأنه كلما زاد عدد الأشخاص المشاركين فى نقاش مفتوح وواسع كان ذلك أفضل للاتحاد.

وذكر البيان أن رؤساء الدول يريدون ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الأشخاص فى المؤتمر الذى يعقد بمناسبة الاحتفال بيوم أوروبا، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى منتديات ومناقشات المواطنين هناك أيضًا منصة على الإنترنت يمكن من خلالها تبادل الأفكار.

ولفت البيان إلى أهمية محتوى مؤتمر إصلاح الاتحاد الأوروبي، منوها باتفاق الرؤساء على أن الجميع بحاجة إلى اتحاد أوروبى قوى وقادر يقود الانتقال إلى تنمية مستدامة ومحايدة مناخيًا ومدعومة رقمياً فى جميع أنحاء العالم.