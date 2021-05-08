شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام للعمال فى الجزائر يحذر من دعوات "مشبوهة" للاحتجاج والإضراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، العمال من الانصياع للنداءات المجهولة التى تدعو للاحتجاج والإضراب، وفقا لـ "روسيا اليوم".

وقال لعباطشة إن هذه النداءات عادة ما يكون مصدرها "جهات تقيم بالخارج تدعى ممارسة العمل النقابي، ومهمتها إثارة الفوضى فى البلاد مقابل امتيازات تقدمها هيئات أجنبية"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "النهار أونلاين".

ولفت لعباطشة إلى أن هذه الأطراف غالبا ما تتسبب فى فقدان العمال لمناصب عملهم أو خصم رواتبهم باعتبار أن "الإضراب غير شرعى ومصدره مجهول".

وكشف لعباطشة أنه يملك الأدلة التى تورط هؤلاء فى مخططات تحاك ضد الجزائر تحت غطاء الحريات النقابية، قائلا إن "هؤلاء جزائريون لهم انتماء سياسى معروف يعيشون فى أوروبا، ويملكون وثائق إقامة ومداخيل شهرية تدفعها هيئات أجنبية مقابل إعداد تقارير مغلوطة عن واقع العمل النقابى بالجزائر".

ودعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وزارة العمل إلى "تصفية الساحة النقابية من الدخلاء والتنظيمات غير الشرعية بمطالبة كل نقابة بملف المطابقة الذى يثبت نسبة انخراط العمال فيها ومدى احترامها للقوانين"، مجددا دعوته إلى تعزيز ثقافة الحوار بين مختلف القطاعات والشركاء الاجتماعيين كحل رئيسى لتفادى الإضرابات".