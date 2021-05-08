العراق...توقف البورصة عن التداول في بغداد وكردستان

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة أنباء "يقين" إن أسعار صرف الدولار استقرت مع توقف البورصة الرئيسية في سوقي الكفاح والحارثية عن التداول نتيجة الحظر الشامل الذي تم تطبيقه خلال الفترة الماضية من يومي الجمعة والسبت.

© Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقية

في السياق ذاته، أفادت مصادر بأن أسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية التي فتحت البعض منها أبوابها في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

وأشارت إلى أن البورصة في أربيل عاصمة إقليم كردستان لم تشهد اليوم تداولا أيضا لوجود عطلة رسمية فيها.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، فرض حظر تجول شامل في جميع أنحاء البلاد، ابتداءً من 12 مايو/أيار الجاري، للحد من تفشي وباء "كوفيد-19"، مع اقتراب حلول عيد الفطر، منتصف الشهر الجاري الذي يشهد تجمعات كبيرة.

وأوضح بيان لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، أنه بناء على توصية من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تقرر فرض حظر تجول شامل لمدة 10 أيام اعتبارا من 12 مايو/أيار وحتى 22 من نفس الشهر، للحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك في وقت سجلت فيه السلطات العراقية زيادة في أعداد الإصابات اليومية مؤخرا.

ويشمل القرار "غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلا عن منع التجمعات البشرية بأشكالها كافة".

ويشهد العراق حظر تجوال جزئي لمدة 4 أيام في الأسبوع، ويكون شاملا أيام الخميس والجمعة والسبت في عموم البلاد، لمجابهة التفشي الوبائي.