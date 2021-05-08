شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر يطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها في فترة الاستعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الاتصال الجزائري والناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أن بلاده تتمسك بمطلب اعتراف فرنسا بالجرائم المرتكبة خلال استعمارها الجزائر الذي استمرّ 132 عاماً، بمناسبة إحياء "اليوم الوطني للذاكرة" للمرة الأولى في البلاد.

وقال بلحيمر، في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن "الجزائر تظل متمسكة بالتسوية الشاملة لملف الذاكرة"، القائمة على "اعتراف فرنسا النهائي والشامل بجرائمها وتقديم الاعتذار والتعويضات العادلة عنها".



وأضاف الوزير أن التسوية تشمل أيضا "التكفل بمخلفات التفجيرات النووية بما فيها الكشف عن خرائط مواقع النفايات الناتجة عن هذه التفجيرات".

وتحيي الجزائر، اليوم السبت، للمرة الأولى "اليوم الوطني للذاكرة" المصادف للذكرى السادسة والسبعين لمجازر الثامن من مايو 1945 عندما قمعت القوات الفرنسية الاستعمارية تظاهرة مطالبة باستقلال الجزائر، ما أسفر عن آلاف القتلى.



وتجري المراسم الرسمية تحت شعار "الذاكرة تأبى النسيان" في مدينة سطيف التي شهدت القمع آنذاك.