الأرصاد المصرية تزف بشرى سارة للمواطنين... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن فصل الربيع يشهد تسجل أعلى درجات حرارة على مدار العام، خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران بالتحديد.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستتراوح من 41 إلى 42 درجة خلال يومي السبت والأحد.

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وأوضح أن الارتفاع في درجات الحرارة خلال فصل الربيع لا يعني أن البلاد ستمر بصيف حار، لأن هذا يرجع إلى الكتل الهوائية الخاصة بكل فصل.

تعاني مصر منذ أيام من ارتفاع في درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، ما جعل المواطنين يتساءلون في حيرة عن ما إذا كان ذلك يؤشر إلى موسم صيف شديد السخونة.