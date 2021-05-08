القوات العراقية تلقي القبض على إرهابي خطير... صور

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / Iraqi Security Cell

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ولليوم الثاني على التوالي يواصل جهاز مكافحة الإرهاب واجباته النوعية في تفكيك خلايا عصابات "داعش".

وتابع رسول "باشر الأبطال الواجب الأول في منطقة الطارمية شمالي بغداد حيث ألقي القبض على الإرهابي(خ.ن) والذي يُعد من الأهداف المطلوبة المهمة".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.