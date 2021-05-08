صورة أثارت جدلا واسعا... هل تم نقل عائلات مسلحي "داعش" من سوريا إلى العراق؟

دبي - محمود عبدالرازق - يظهر في الصورة موكب من الحافلات في منطقة جبلية.

وجاء في التعليقات المرافقة: "عوائل الدواعش وهي قادمة من مخيم الهول السوري إلى جنوب مدينة الموصل".

ويأتي انتشار هذه الصورة بعيد إعلان السلطات العراقية عزمها نقل عائلات مسلحين من تنظيم "داعش" (المحظور دوليا) من مخيم الهول في سوريا إلى مخيمات في جنوب الموصل.

وأثار هذا الإعلان جدالا كبيرا ودعوات لإلغاء هذا القرار.

الحقيقة

الصورة المتداولة لا شأن لها بهذا القرار، فقد أرشد التفتيش عنها على محركات البحث أن وكالة "رويترز" نشرتها قبل 4 سنوات.

وبحسب موقع الوكالة، التقطت هذه الصورة في 31 تموز/يوليو 2017، أثناء إجلاء مسلحين سوريين من جبهة النصرة من منطقة حدودية بين لبنان وسوريا إلى محافظة إدلب الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية السورية في شمال البلاد.