شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تستهدف الصيادين والمزارعين وإصابة العشرات فى مواجهات قرب المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية، عقب قمع مسيرة منددة بالاعتداءات الوحشية بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

ونقلت وكالة أنباء فلسطين عن شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين في المسيرة التي جابت شوارع قلقيلية، ما أدى إلى إصابة الشاب محمد عبد الرؤوف حامد (27 عاما) بالرصاص المطاطي في الرأس، نقل على اثرها الى مستشفى درويش نزال الحكومي لتلقي العلاج، حيث وصفت اصابته بالمتوسطة، فيما أصيب العشرات بالاختناق، وجرى معالجتهم ميدانيا.

فيما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، السبت، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، والمزارعين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وكانت زوارق الاحتلال الحربية هاجمت مراكب الصيادين، وهي على بعد ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة بالرصاص، وفتحت صوبها خراطيم المياه، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمركب صيد، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين أجبروا على مغادرة المكان. كما استهدفت قوات الاحتلال المزارعين شرق خان يونس بالرصاص، وقنابل الصوت، وأرغمتهم على ترك أراضيهم الزراعية، ومغادرة المكان، حيث تتعمد قوات الاحتلال يوميا الاعتداء على الصيادين في بحر غزة، واستهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع.