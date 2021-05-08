شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على ثلاثة اشقاء إرهابيين فى كركوك واستهداف قاعدة عين الأسد بطائرة مُسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القت القوات الامنية القبض على ثلاثة اشقاء ارهابيين في وادي الشاي بكركوك، فيما استهدافت طائرة مسيرة قاعدة عين الأسد في العراق.

ونقلت وكالة أنباء العراق عن بيان لخلية الاعلام الامني :" ان مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القت القبض على ثلاثة اشقاء ارهابيين ، الاول عمل في ما يسمى ديوان العسكر ومساعدا امنيا في قاطع داقوق ومن ثم تم تكليفة بأدارة امور عوائل عصابات داعش من توزيع مايسمى الكفالات عليها ".

واضاف :" ان الارهابي الثاني عمل اداريا في ما يسمى ديوان العسكر و معاون الاداري العام لمناطق جنوب غرب كركوك ومن ثم تم تكليفة بنقل المواد الغذائية الى العصابات الارهابية في وادي الشاي وتوزيع مايسمى الكفالات على عوائلهم ، وعمل الارهابي الثالث ضمن مايسمى ديوان العسكر في قاطعي داقوق و الدوز وهو من عائلة ارهابية واحدة ".

يأتى هذا فيما اكد التحالف الدولي وقوع هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة عين الاسد دون وقوع اصابات .



وقال العقيد الأمريكى واين ماروتو، الناطق باسم التحالف على تويتر : تعرضت قاعدة عين الاسد الجوية لهجوم من منظومة استطلاع جوي بدون طيار ، ولم يبلغ عن وقوع اصابات ، تم تدمير أحد مستودعات الطائرات، والهجوم قيد التحقيق.