شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على ثلاثة اشقاء إرهابيين فى كركوك واستهداف قاعدة عين الأسد بطائرة مُسيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - القت القوات الامنية القبض على ثلاثة اشقاء ارهابيين في وادي الشاي بكركوك، فيما استهدافت طائرة مسيرة قاعدة عين الأسد في العراق.
ونقلت وكالة أنباء العراق عن بيان لخلية الاعلام الامني :" ان مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القت القبض على ثلاثة اشقاء ارهابيين ، الاول عمل في ما يسمى ديوان العسكر ومساعدا امنيا في قاطع داقوق ومن ثم تم تكليفة بأدارة امور عوائل عصابات داعش من توزيع مايسمى الكفالات عليها ".
واضاف :" ان الارهابي الثاني عمل اداريا في ما يسمى ديوان العسكر و معاون الاداري العام لمناطق جنوب غرب كركوك ومن ثم تم تكليفة بنقل المواد الغذائية الى العصابات الارهابية في وادي الشاي وتوزيع مايسمى الكفالات على عوائلهم ، وعمل الارهابي الثالث ضمن مايسمى ديوان العسكر في قاطعي داقوق و الدوز وهو من عائلة ارهابية واحدة ".
يأتى هذا فيما اكد التحالف الدولي وقوع هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة عين الاسد دون وقوع اصابات .
وقال العقيد الأمريكى واين ماروتو، الناطق باسم التحالف على تويتر : تعرضت قاعدة عين الاسد الجوية لهجوم من منظومة استطلاع جوي بدون طيار ، ولم يبلغ عن وقوع اصابات ، تم تدمير أحد مستودعات الطائرات، والهجوم قيد التحقيق.
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي، السبت، إن "طائرة مسيرة مفخخة، سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، من دون خسائر".
وهذا ثاني هجوم يتم استخدام طائرة مسيرة، ويستهدف قوات أمريكية في العراق، بعد الهجوم على مطار أربيل الدولي، في أبريل الماضي، استهدف تمركز قوات أمريكية، من دون أن يسفر عن وقوع ضحايا.
وقاعدة عين الأسد هي إحدى أكبر القواعد العسكرية العراقية، وتوجد فيها قوات التحالف الدولي، بينها 1500 جندي أميركي، هم الجزء الأكبر، إلى جانب آلاف الجنود العراقيين. وتتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة بسبب موقعها، حيث تتموضع في أعلى نقطة عن مستوى سطح البحر في البلاد.
وكانت قاعدة عين الأسد تعرّضت لقصف بـ10 صواريخ كاتيوشا في الثالث من مارس الماضي. وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية وفاة متعاقد مدني أمريكى بعد الهجوم.
وبعد الهجوم بأسبوع، طالب المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"مغادرة القوات الأميركية للعراق وسوريا بشكل سريع".