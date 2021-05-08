هاري وميجان يكرمان آرتشي بـ"دعوة للتبرع بلقاحات فيروس كورونا".. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

احتفل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان بعيد الميلاد الثاني لابنهما آرتشي.



وجاء هذا الاحتفال عن طريق الدعوة للتبرع للمساعدة في توفير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لغير القادرين على مستوى العالم.

وقال الزوجان اللذان يقيمان الآن في كاليفورنيا بعد أن تركا بريطانيا وتخليا عن واجباتهما الملكية العام الماضي إنهما لم يجدا "أفضل من ذلك لتكريم ابننا في عيد ميلاده".

وكتب هاري وميجان على موقعهما الإلكتروني: "تأثرنا للغاية على مدى العامين الماضيين بدفء المشاعر والدعم لأسرتنا احتفالا بعيد ميلاد آرتشي" وتابعا أن 80 بالمئة من نحو مليار جرعة من اللقاحات التي استخدمت حتى الآن وزعت في الدول الغنية.

وعادة ما تحتفل العائلة المالكة البريطانية بيوم ميلاد أحد أفرادها بنشر صور جديدة وفي العام الماضي أصدرت الأسرة تسجيلا مصورا لميجان وهي تحكي قصة لآرتشي السابع في ترتيب ولاية عرش بريطانيا.

لكن هاري وميجان تخليا عن هذا الطقس كما تخليا عن الكثير غيره من العادات الملكية منذ أن سعيا لحياة أكثر استقلالية ماليا في الولايات المتحدة.

وذكرت رسالة نُشرت على حساب الملكة إليزابيث على تويتر "نتمنى لآرتشي ماونتباتن-وندسور احتفالا سعيدا بعيد ميلاده الثاني اليوم"، كما تلقى الأمير الصغير أمنيات طيبة من جده الأمير تشارلز ولي العهد وعمه الأمير وليام وزوجته كيت.

وأصبح آرتشي نقطة محورية في تدهور العلاقة بين هاري وجدته الملكة إليزابيث (95 عاما) وبقية أفراد العائلة بعد تخليه وزوجته عن واجباتهما الملكية.

وخلال مقابلة مع المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري في مارس آذار قالت ميجان إن أحد أفراد العائلة تساءل عن مدى سمرة بشرة آرتشي قبل مولده.

وفي سياق آخر قالت ميجان، الحبلى في طفلها الثاني، يوم الثلاثاء إن آرتشي وهاري كانا مصدر إلهام لكتاب أطفال جديد كتبته وسينشر الشهر المقبل.

وولد آرتشي ماونتباتن-وندسور، في مستشفى بورتلاند في لندن في مايو أيار 2019 ويعيش الآن مع والديه في لوس أنجليس.