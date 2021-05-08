25 مرة.. "بطل يتحدى نفسه" يتسلّق أعلى جبل في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال مسؤول إن رجلا نيباليا من عرقية الشيربا تسلق جبل إفرست للمرة الخامسة والعشرين، الجمعة.



وبذلك، حطّم كامي ريتا شيربا (51 عاماً) رقمه القياسي بعد أن صعد كجزء من مجموعة كانت أول مَن وصل إلى القمة منذ أكثر من عام.

وأُغلق أعلى جبل في العالم أمام المتسلقين في مارس/آذار 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

وكانت آخر محاولة ناجحة للوصول للقمة، قبل تسلق، الجمعة، بعد إعادة فتح الجبل، في عام 2019.

وقالت مسؤولة السياحة ميرا أشاريا إن شيريا تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8848.86 متر عبر طريق التلال الجنوبية الشرقية التقليدي مع 11 متسلقا آخرين من عرقية الشيربا.

وأضافت: "هذا أول نجاح في الموسم".

وكان النيوزيلندي السير إدموند هيلاري وتينزينج نورجاي من عرقية الشيربا أول من تسلق الجبل عبر هذا الطريق، الذي لا يزال الأكثر شعبية، في عام 1953.

وحطم كامي رقمه القياسي البالغ 24 صعودا والمسجل في عام 2019. وقال آنذاك إنه سيتقاعد بعد صعوده الخامس والعشرين.