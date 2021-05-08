أول تسجيل صوتي لمروحية "ناسا" على سطح المريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، النقاب عن أول تسجيل صوتي من إحدى رحلات مروحيتها "إنجينويتي" على سطح المريخ.



وذكرت "ناسا" أن المسبار برسفيرنس الذى هبط على المريخ في شباط/فبراير الماضي وعلى متنه المروحية الصغيرة سجل الصوت بميكروفون فى الرحلة الرابعة لـ "إنجينويتي" في نهاية نيسان/أبريل الماضي.

وهذا هو أول تسجيل صوتي لرحلة على سطح المريخ وأول تسجيل تقوم به مركبة فضائية لمركبة أخرى منفصلة على كوكب آخر.

ولم يتم سماع صوت المروحية بشكل جيد، حيث التقط المسبار الصوت المسجل من على بعد حوالي 80 مترا وسط ظروف الغلاف الجوي للمريخ.

لكن عالم الكواكب ديفيد ميمون اعتبر ذلك الصوت الخافت المسموع "مفاجأة جيدة جدا".

وقال: "لقد قمنا باختبارات ومحاكاة أوصلتنا إلى أن الميكروفون بالكاد يلتقط أصوات المروحية حيث إن الغلاف الجوى للمريخ يخمد انتشار الصوت بشدة".

وأضاف أن "هذا التسجيل سيكون منجم ذهب لفهمنا للغلاف الجوي للمريخ".

وقطع المسبار برسفيرنس، الذي يزن حوالي ألف كيلوجرام وبحجم سيارة صغيرة، مسافة 472 مليون كيلومتر في رحلة مدتها 203 أيام للوصول إلى الكوكب الأحمر.

واستغرق بناء وتطوير المسبار 8 سنوات وتكلف حوالي 2.5 مليار دولار.

وتتعلق مهمة برسفيرنس بالبحث عن آثار الحياة الميكروبية على سطح المريخ ودراسة مناخ وجيولوجيا الكوكب.