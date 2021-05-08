الكويت تدين اقتحام قوات الاحتلال لساحات المسجد الأقصى

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان الجمعة أن هذا الاقتحام تحد سافر لمشاعر المسلمين في العالم والقانون الدولي وانتهاك قواعد حقوق الإنسان.

وأضافت أن استفزازات وتصرفات الاحتلال الإسرائيلي تعرض أبناء الشعب الفلسطيني للخطر وتنذر بتصعيد العنف الأمر الذي يتطلب تحركاً دولياً سريعاً لوضع حد لهذه الاستفزازات وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني .

وحملت الخارجية الكويتية في بيانها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد الخطير وما سيترتب عليه من عواقب.