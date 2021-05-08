شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. أمطار رعدية فى السعودية وحار فى الكويت وصحو إلى غائم فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقى الخليج تباين فى درجات الحرارة حيث يكون الطقس فى الكويت حار وصحو إلى غائم فى الإمارات، بينما هناك أمطار رعدية ورياح نشطة فى السعودية.

السعودية:

يتوقع المركز الوطنى للارصاد الجوية السعودى اليوم السبت هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما يتوقع تأثر الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة بخلايا من السحب الركامية الرعدية.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم السبت حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

وفى المساء يكون الطقس دافئ والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

الامارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا إلى غائما جزئيا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون سحب ركامية ممطرة بعد الظهر شرقاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

و اوضح المركز -في بيانه اليوم ي- ان حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 11:00 والمد الثاني عند الساعة 23:54 و الجزر الأول عند الساعة 17:10 والجزر الثاني عند الساعة 06:09.. و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 08:05 والمد الثاني عند الساعة 19:56 و الجزر الأول عند الساعة 13:56 والجزر الثاني عند الساعة 02:37.