منظمة الصحة العالمية تدعو لتلقيح من هم أكثر عرضة لخطر الإصابة قبل الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

حضّت منظمة الصحة العالمية الجمعة الحكومات في جميع أنحاء العالم على الامتناع عن تلقيح الأطفال ضدّ فيروس كورونا قبل الانتهاء من تحصين كبار السنّ والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة.



ويأتي نداء منظمة الصحة بعد سماح كندا بإعطاء لقاح فايزر للأطفال في خطوة يتوقع أن تحذو حذوها دول غنية أخرى.

وقالت الدكتورة كايت أوبراين مديرة قسم اللقاحات والتحصين في منظمة الصحة العالمية إنّ "الأولوية في إعطاء اللّقاحات في جميع أنحاء العالم يجب ان تكون للجماعات ذات الأولوية القصوى قبل البدء بالانتقال إلى مجموعات معرضة لخطر أقلّ بكثير للإصابة".

وأجازت كندا الأربعاء استخدام لقاح فايز للأطفال من 12 عاماً وما فوق، لتصبح بذلك أول دولة تقدم على هذه الخطوة.

وقالت رئيسة المستشارين الطبيين الكنديين سوبريا شارما في مؤتمر صحافي إنه من المتوقع أن تتبع بريطانيا والاتحاد الاوروبي نفس الخطى قريباً، بعد مراجعة نتائج الاختبارات نفسها التي قدّمتها الشركة المصنعة.

ومن المقرّر أيضاً أن تجيز الولايات المتحدة لقاح فايزر-بيونتيك للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً بداية الأسبوع المقبل، وفقاً لتقارير إعلامية.

وفي حين أنّ مثل هذه القرارات ستمهد الطريق لملايين الأشخاص الآخرين لتلقّي اللّقاح في الدول الغنية، إلا أنّها تعزّز مخاوف منظمة الصحة العالمية بشأن نقص إمدادات اللقاحات في أفريقيا وأماكن أخرى.

وقالت أوبراين "عندما تكون لدينا إمدادات توزّع بشكل كاف وبطريقة عادلة، بحيث تؤمّن كل دولة تلقيح المجموعات ذات الأولوية القصوى، عندها نرحّب بشدّة باستخدام اللّقاح" لجميع الفئات.