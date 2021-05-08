فايزر وبيونتك تطلبان الموافقة الأمريكية الكاملة على لقاحهما لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قدمت شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك طلبا للحصول على الموافقة الكاملة من الحكومة الأمريكية على لقاحهما لكوفيد-19.



وتستهدف الشركتان إنتاج أربعة مليارات جرعة من اللقاح العام القادم معظمها للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

ويمكن أن تساعد الموافقة الكاملة على اللقاح، الذي وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ له، في الحد من التردد في استخدامه في الولايات المتحدة والدول الأخرى الغنية.

وأشارت فايزر أيضا إلى التوقعات الجديدة بزيادة الإنتاج باعتبارها دليلا على قدرتها وعزمها على خدمة الدول الأكثر فقرا التي حصلت على القليل جدا من لقاحها حتى الآن.

وفي رسالة إلى العاملين في فايزر، تم نشرها، قال الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا إن الشركة لديها صفقات بالفعل أو تجري محادثات مع دول لتوريد 2.7 مليار جرعة من اللقاح هذا العام، من المتوقع أن تذهب نسبة 40 في المئة منها إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وقالت فايزر وبيونتك إن إدارة الغذاء والدواء ستحدد موعدا لاتخاذ قرار بمجرد قبول الطلب رسميا لدراسته.