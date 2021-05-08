جوجل يغنّي لمستخدميه لحثهم على التطعيم ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أفادت عدة تقارير، أمس الجمعة، أن شركة "جوجل" الأمريكية طرحت أغنية لحث مستخدميها على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.



ويؤدي أغنية اللقاح مساعد غوغل الصوتي، ومن الممكن الاختيار في إعدادات الهاتف ما إذا كان المؤدي ذكرا أم أنثى، وفقا لموقع "أندرويد بوليس".

وتقول كلمات الأغنية: "فلنحتفل لأنه أصبح لدينا لقاح يعيدنا إلى روتيننا القديم، فقد تم إصداره على بناء مناعتنا بينما نهتم بمجتمعاتنا".. إن اللقاحات آمنة وهي خطوة مهمة تجاه العودة من الإغلاق وإلى مصافحة الأيدي من جديد والذهاب إلى مكان لم نتمكن من زيارته منذ أشهر، حماية أنفسنا والعالم في وقت واحد".

وأضافت: "لقد عمل العلماء على اللقاح ليل نهار وفي وقت قياسي ووجدوا وسيلة، إنهم مثل الأبطال الخارقين بقفازاتهم وأقنعتهم الطبية، يساعدوننا على العودة إلى ما نحب".