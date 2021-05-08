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الحوثي: تصريحات الأمريكان عن سلام في اليمن بيع للوهم

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دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى في "أنصار الله"عبر"تويتر": "تصريحات الأمريكان عن سلام في اليمن بلا خطط ولا خطوات واقعية وعملية عبارة عن بيع للوهم وحصاد للفشل، وهكذا هي النتائج معروفة للجميع".

ويأتي انتقاد الحوثي لواشنطن، غداة بيان للخارجية الأمريكية اتهمت خلاله جماعة "أنصار الله"، بإضاعة فرصة كبيرة لإظهار الالتزام بالسلام برفضها لقاء المبعوث الأممي مارتن غريفيث في مسقط، والتسبب في زيادة الوضع الإنساني في اليمن سوءا بمواصلة هجومها على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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