إيران تدين بشدة الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

دبي - محمود عبدالرازق - طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان، السبت: "جرائم الحرب لإسرائيل هذه أثبتت مرة أخرى للعالم الطبيعة الإجرامية للكيان الصهيوني غير الشرعي وضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف انتهاك أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني".

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وأضاف: "إن طهران إذ تدين هذه الجريمة النكراء ضد الإنسانية وتقدم تعازيها لأسر الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، تطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالقيام بواجبهم واتخاذ إجراءات ضد جرائم إسرائيل الحربية".

وأكد خطيب زاده: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني البطل، وتدعو جميع دول العالم، وخاصة الدول الإسلامية، إلى أداء واجبها والوقوف إلى جانب شعب فلسطين ضد المعتدين الصهاينة".

وأصيب 178 فلسطينيا على الأقل، مساء الجمعة، إثر اقتحام قوات الأمن الإسرائيلي للمسجد الأقصى وفي حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس، وفي منطقة باب العامود الذي أغلق أمام الزوار والأهالي مع عدة أبواب أخرى للمسجد.

وأفاد شهود عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن "قوات الاحتلال اقتحمت المسجد القبلي في الحرم القدس، وقامت بإخلاء المصلين من داخل المسجد وقمعهم بقنابل الصوت والغاز، قبل اغلاق أبوابه".

وأضاف شهود العيان بأن "قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة إلى باحات المسجد الأقصى وعلى الأبواب المحيطة به، وكثفت من تواجدها في البلدة القديمة".

واعتقل عناصر الشرطة الإسرائيلية 3 أشخاص على الأقل من حيّ الشيخ جرّاح، وأغلقوا مداخل الحيّ الذي بات أشبه بثكنة شرطيّة، في حين شهدت ساحات المسجد الأقصى مواجهات بين متواجدين داخل المسجد، وبين الشرطة الإسرائيلية، استخدم عناصرها خلالها، القنابل المدمعة والرّصاص المغلّف بالمطّاط.

وأغلقت القوات الإسرائيلية طريق "الواد" في القدس القديمة، ومنعت الأهالي من الدخول باتجاه المسجد الأقصى عقب أذان المغرب.