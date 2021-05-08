شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعو لإنقاذ أطفال مخيم الهول فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين، خلال جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة: "ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لحماية الأطفال الأبرياء".

وتابع قائلا: "نود التذكير بأنه بموجب القانون الدولي، بما فيه اتفاقية حقوق الطفل، الدول ملتزمة بإعادة مواطنيها واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تحول أطفال مواطنيها لأشخاص بلا جنسية".

وأكد أن السلطات الروسية تبذل جهودا حثيثة لإعادة الأطفال الروس من الدول التي تدور فيها نزاعات مسلحة، وهذه الإجراءات تشمل أيضا الأطفال الذين تم تجنيدهم أو تجنيد آبائهم وأمهاتهم في صفوف الإرهابيين.

وأشار إلى أنه على الرغم من الصعوبات المتعلقة بوباء فيروس كورونا، عاد إلى روسيا خلال العام الأخير 145 طفلا روسيا، ومنذ عام 2017، تمت إعادة 274 طفلا تقل أعمارهم عن 16 سنة، 122 منهم من العراق و152 من سوريا.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن مخيم الهول في سوريا لا يزال يأوي نحو 60 ألف شخص، بمن فيهم أكثر من 31 ألف طفل تحت سن الـ12 عاما.