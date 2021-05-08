عباس يوجه وزير الخارجية للتوجه إلى منظمات عربية ودولية على خلفية أعمال إسرائيل في القدس

دبي - محمود عبدالرازق - رام اللهو - سبوتنيك. ودعا الرئيس عباس حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا" مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة لدعوة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية في القدس.

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وتأتي توجيهات الرئيس على خلفية اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالرصاص.

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية قد اقتحمت مساء الجمعة، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين ما أدى إلى إصابة عدد من المصلين.

وقامت قوات الأمن الإسرائيلية باعتقال عدد من المصلين، كما أن لعت مواجهات بين عشرات الشبان المقدسيين وقوات الأمن قرب باب السلسلة داخل البلدة القديمة في المدينة وذلك فور انتهاء صلاة المغرب والإفطار.