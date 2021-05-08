شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يجتاز مرحلة ثانية من برنامج تخفيف الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ونشر وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، امس الجمعة، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، بيانا قال فيه: "اجتاز السودان بنجاح المرحلة الثانية من برنامج صندوق النقد الدولي المراقب".

وأضاف: "تجاوز هذا المرحلة يعبّد طريق السودان للوصول لنقطة إعفاء الديون بواسطة مبادرة الدول المثقلة بالديون وفتح نوافذ تمويل جديدة".

ويسعى السودان إلى تخفيف أعباء ديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار، أغلبها ثنائية.

ويتوقع أن يصل السودان، في يونيو القادم، إلى ما يسمى (نقطة القرار) فيما يتعلق بأهليته لمبادرة خفض الدين وذلك مع انتهاء برنامج إصلاح اقتصادي يستغرق عاما بإشراف صندوق النقد وبعد مؤتمر تستضيفه باريس هذا الشهر للنهوض بالاستثمار وتخفيف الديون.