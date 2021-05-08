طابع سعودي صدر قبل 70 عاماً يوثق أول لقاء بين قيادتي المملكة وباكستان

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: وثّقت الطوابع السعودية التذكارية الزيارة التاريخية لفخامة حاكم باكستان العام الأسبق غلام محمد للمملكة العربية السعودية عام 1372 هـ / 1953 م ،ولقائه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في الرياض .

ويحمل الطابع الذي يعود تاريخه لـ 70 عاماً بعداً في مسيرة العلاقات المتنامية ومتانتها بين البلدين الشقيقين منذ استقلال باكستان عام 1974 م ، ومدى حرص قيادتا البلدين على تعزيزها والتفاهم على المستويات الثنائية والإسلامية والدولية .

ويؤرخ الطابع الذي صدر عن مؤسسة البريد السعودي في شهر جمادى الآخرة 1372 هـ الموافق مارس 1953 م ، أول زيارة لرئيس باكستاني للمملكة.

وجاء الإصدار التذكاري من فئتين الأولى بقيمة ” نصف قرش ” بلون الأحمر ، والثانية بقيمة ” ثلاثة قروش ” بلون الأزرق ، وتمت الطباعة بأسلوب التيبوغراف بمعمل الطوابع بمكة المكرمة .