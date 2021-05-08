عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عرض أكبر ألماسة روسية على الإطلاق للبيع.. كم سعرها

السبت 8 مايو 2021

الخليج 365

عرضت دار مزادات كريستيز للبيع هذا الشهر أكبر ألماسة روسية على الإطلاق زنة 100.94 قيراط تحمل اسم "ألروسا سبكتاكل".



ومن المتوقع أن تسجل الألماسة ما بين 12 و18 مليون فرنك سويسري (19.96 مليون دولار) خلال عرضها في المزاد المقرر يوم 12 مايو/أيار.

وقالت ماري-سيسل سيسامولو، الخبيرة بقسم المجوهرات في دار المزادات: "هذه الألماسة الرائعة التي تزن 100 قيراط كانت تسمى ألماسة (سيرجي دياجهليف) الخام واستخرجت في عام 2016".

والألماسة واحدة من 144 قطعة ثمينة تعرضها الدار للبيع منها خواتم وأقراط من الألماس والياقوت.