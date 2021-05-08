الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع في الجوف وإسقاط طائرة لـ"أنصار الله" في مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية التابع لوزارة الدفاع عبر "تويتر"، أن "قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موال للجيش) حررت مواقع جديدة في جبهة العلم بمحافظة الجوف، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين".

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وفي محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، ذكر المركز أن "دفاعات الجيش الوطني أسقطت طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين في أثناء تحليقها باتجاه جبهة الكسارة غربي مأرب".

وأشار إلى "قصف مدفعية الجيش مواقع متفرقة يتمركز فيها الحوثيون في محازيم ماس (مديرية مجزر) شمال غربي محافظة مأرب".

وفي وقت سابق، اتهمت جماعة الحوثيين، طيران التحالف بقصف تجمع لمدنيين في قرية السحاري في أثناء استعدادهم لإحياء يوم القدس العالمي في مديرية مجزر شمال غربي مأرب، ما أسفر عن مقتل 7 وإصابة ثلاثة آخرين في حصيلة أولية.

وتشهد محافظة مأرب، منذ ثلاثة أشهر، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، إثر إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية.