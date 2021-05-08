المجلس الرئاسي الليبي ينفي اقتحام مقره في العاصمة طرابلس

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، في تغريدة عبر موقع تويتر إن "الاقتحام الذي حدث الليلة في طرابلس هو اقتحام لفندق، وليس لمقر المجلس الرئاسي الذي ليس له مقر دائم للاجتماعات".

وأضافت: "الموقع هو مقر من مقرات اجتماعات المجلس، واليوم هو يوم عطلة أسبوعية وليس يوم عمل ولم يتعرض أحد لأذى"، داعية إلى "تحرّي المعلومات من مصادرها".

من جانبها، نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن قوات "بركان الغضب" نفيها ما نشر حول اقتحامها لفندق "كورنثيا" مكان عقد اجتماعات المجلس الرئاسي بطرابلس.

وفي وسابق، نشرت وسائل إعلام أنباء تفيد بمحاصرة مليشيات مسلحة لمقر المجلس الرئاسي الليبي في العاصمة طرابلس.