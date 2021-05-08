شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات مواجهات الأقصى لـ205.. والهلال الأحمر الفلسطينى ينقل 88 مصابا للمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطينى ارتفاع عدد الإصابات في مواجهات الأقصى إلى 205 أشخاص، كما أكد انه تم نقل 88 مصابا إلى المستشفيات لتلقى العلاج المناسب.

أصدر مرصد الأقصى لمكافحة التطرف تقريره الشهرى حول الاقتحامات التى تتعرَّض لها ساحات المسجد الأقصى المبارك؛ حيث أكد المرصد أن أكثر من 2,580 صهيونيًّا قد اقتحموا ساحات "الأقصى" خلال شهر أبريل الماضى، تحت حراسة أمنية مشددة من قِبَل شرطة الاحتلال.

وشهد شهر أبريل اعتداءت الاحتلال صارخة جعلته أكثر الشهور انتهاكًا لحرمة الأقصى منذ بداية العام الجاري، بدأت بتصعيد المستوطنين المتطرفين من اقتحاماتهم للأقصى المبارك خلال الاحتفالات الصهيونية بعيد الفصح، وأداء الطقوس العلنية في المنطقة الشرقية منه؛ في استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين في شتَّى بقاع الأرض، الأمر الذى اعتبرته منظمات الهيكل "إنجازات جديدة تحققت على أرض الواقع".