شكرا لقرائتكم خبر عن "الحدث": مسلحون يقتحمون مقر إقامة المجلس الرئاسي فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت فضائية "الحدث"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن مسلحين اقتحموا مقر إقامة المجلس الرئاسي في فندق "كورونتيا" في طرابلس.





وأشار مراسل الحدث، إلى أن المسلحين اقتحموا مقر المجلس الرئاسي لفرض عزل وزير الخارجية والتراجع عن عزل رئيس الاستخبارات.

وذكر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي غادر فندق كورونثيا من الباب الخلفي قبل وصول المليشيات.

وتابع مراسل الحدث: موسى الكوني ووزيرة الخارجية لم يكونان في فندق كورونثيا عند اقتحامه من قبل مسلحين".



وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، إن جميع أعضاء المجلس الرئاسي بخير وهم خارج الفندق بسبب العطلة الأسبوعية.