شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: إصابات المواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بالقدس تصل لـ178 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" فى خبر عاجل لها منذ قليل، إصابة 178 شخصا في مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس، وذلك نقلا عن مصادر طبية.

وكان الهلال الأحمر الفلسطينى، على تويتر، أفاد بارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات فى مواجهات الأقصى إلى 163 شخصاً، وفقا لـ"الشرق بلومبرج"، واقتحمت القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى، وأطلقت الرصاص المطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين، مما أدى لسقوط مصابين واعتقال آخرين، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت الوكالة، إن مواجهات اندلعت قرب "باب السلسلة" داخل الأقصى، عقب انتهاء صلاة المغرب والإفطار، بعد أن تعمدت القوات الإسرائيلية استفزاز المصلين، بإغلاق بابى العامود والسلسلة وطريق الواد فى القدس القديمة، ومنع الأهالى من الدخول إلى المسجد الأقصى لإقامة صلاة العشاء والتراويح.