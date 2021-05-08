شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 مقيمين امتهنوا سرقة المنازل والاستراحات بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، عن القبض على 4 أشخاص ارتكبوا عددًا من الجرائم.

وأوضحت شرطة مكة أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (4) مقيمين من الجنسية المالية في العقد الثاني من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم، تمثلت في سرقة منازل واستراحات ومحتويات مركبتين، وبيع المسروقات على (7) مقيمين من الجنسية البجلادشية، يديرون مستودعاً مخالفاً مخصصاً لبيع السكراب.

وأكدت أنه تم ضبطهم وإيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.