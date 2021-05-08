شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: ارتفاع عدد الإصابات فى المواجهات بالأقصى لـ163 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد الهلال الأحمر الفلسطينى، على تويتر، بارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات فى مواجهات الأقصى إلى 163 شخصاً، وفقا لـ"الشرق بلومبرج"، واقتحمت القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى، وأطلقت الرصاص المطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين، مما أدى لسقوط مصابين واعتقال آخرين، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت الوكالة، إن مواجهات اندلعت قرب "باب السلسلة" داخل الأقصى، عقب انتهاء صلاة المغرب والإفطار، بعد أن تعمدت القوات الإسرائيلية استفزاز المصلين، بإغلاق بابى العامود والسلسلة وطريق الواد فى القدس القديمة، ومنع الأهالى من الدخول إلى المسجد الأقصى لإقامة صلاة العشاء والتراويح.

فيما دعت الولايات المتحدة، إلى "التهدئة" فى القدس و"تجنب" إخلاء عائلات فلسطينية لصالح مستوطنين إسرائيليين، فى الوقت الذى أفادت فيه وسائل إعلام باقتحام قوات إسرائيلية للمسجد الأقصى .

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورتر للصحفيين: "نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوتر فى القدس"، معربة أيضاً عن "القلق بشأن عمليات الإخلاء المحتملة للعائلات الفلسطينية" من أحياء فى القدس الشرقية، معلقة: "كثير منهم، بالطبع، يعيشون فى منازلهم منذ أجيال".

وفى السياق ذاته، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، أن ترحيل أهالى حى الشيخ جراح فى القدس المحتلة من بيوتهم جريمة يجب أن يتحرك المجتمع الدولى فورا وبفاعلية لمنعها.