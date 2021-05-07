شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة من «هيئة المواصفات» لاختيار المنتجات ذات الجودة العالية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، نصائح مهمة للمستهلكين بشأن طرق التمييز بين المنتج الجيد والسيئ.
ونشرت فيديو توعوي على حسابها الرسمي على “تويتر” أوضحت خلاله بعض العلامات التي تساعد على اختيار المنتجات ذات الجودة الأفضل قبل عملية الشراء من المتاجر والتطبيقات الإلكترونية.
وشددت الهيئة على ضرورة التأكد من وجود علامة الجودة، والتي يمكن التحقق منها من خلال تطبيق “تأكد”، لافتة إلى ضرورة شراء المنتج من متجر موثوق، وقراءة البيانات الإيضاحية الموجودة على المنتج والمكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية.
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