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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بحث استمر ليومين.. فريق «غوث» يعثر على المفقود «الترجمي» متوفى بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن فريق للإنقاذ، العثور على المفقود “الترجمي”، البالغ من العمر 90 عاما، متوفى، بعد بحث استمر يومين، وبمساعدة من بعض الأهالي.
وأوضح الفريق أن الفقيد من أهالي قرية ضاف بمركز اليتمة التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وأنه عُثر عليه متوفى، حيث اتضح أنه ترجل من سيارته وأنه كان يعاني من الزهايمر.
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