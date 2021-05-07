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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ولاعبو الهلال يؤدون صلاة التراويح على أرض الملعب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أدى عدد من لاعبي فريق الهلال ومدربه عبداللطيف الحسيني صلاة العشاء والتراويح على أرضية ملعب فريق الشباب، مساء اليوم الجمعة.
وأثنى عدد كبير من المغردين على حرص اللاعبين على أداء الصلوات في أوقاتها قبل بدء اللقاء مع فريق الشباب.
ويلعب فريق الهلال أمام نظيره الشباب ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “2020-2021”.
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