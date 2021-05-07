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القوات الإسرائيلية تقتحم غرفة الأذان وتقطع أسلاك مكبرات الصوت بالمسجد الأقصى

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دبي - محمود عبدالرازق - القدس - سبوتنيك. واقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين ما أدى إلى إصابة عدد من المصلين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له: "13 اصابة بالراس ومعظمها بالعيون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى".

وقامت قوات الأمن الإسرائيلية باعتقال عدد من المصلين، كما ان لعت مواجهات بين عشرات الشبان المقدسيين وقوات الامن قرب باب السلسلة داخل البلدة القديمة في المدينة وذلك فور انتهاء صلاة المغرب والافطار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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