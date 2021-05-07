نائب يكشف حقيقة اتفاق الكاظمي مع الكتل على مرشح منصب وزير الصحة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عبد عون العبادي، في تصريحات لـ"بغداد اليوم": "لغاية الآن لا يوجد أي اتفاق بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والقوى السياسية على ترشيح شخصية لمنصب وزير الصحة".

ونوه العبادي إلى أن "ما ينشر من أسماء في مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد تسريبات غير رسمية".

وأشار إلى أن "البرلمان بانتظار تقديم رئيس الوزراء مجموعة مرشحين ليجري دراسة سيرهم الذاتية".

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وقدّم وزير الصحة، حسن التميمي، استقالته من منصبه على خلفية حادث حريق مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيته عشرات الشهداء والمصابين، ووافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على الطلب.

وتأتي استقالة التميمي بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادث المستشفى.

واندلع، مساء السبت 24 نيسان/أبريل الماضي، حريق في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، ويعتقد أن سبب الحادث هو انفجار أسطوانة أكسجين في قسم العناية الفائقة، الذي يرقد فيه المرضى الموصولون بأجهزة التنفس، هو ما أدى إلى اندلاع الحريق.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أن الحصيلة النهائية لضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لمرضى "كوفيد-19" جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد هي 82 قتيلا و110 مصابين.

وعلى أثر ذلك، قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إيقاف وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير عام صحة الرصافة عن العمل وإحالتهم للتحقيق على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب جنوب شرقي بغداد.

ودعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إلى إقالة وزير الصحة حسن التميمي على خلفية هذا الحادث، ووصفت الحادث بأنه "جريمة" بحق المرضى.

كما قرر مجلس القضاء الأعلى العراقي توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب، في أعقاب الحريق الذي اندلع في المستشفى، وأودى بحياة العشرات.