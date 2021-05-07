ابن سلمان يستقبل رئيس وزراء باكستان بعد الاجتماع بقائد جيشها

دبي - محمود عبدالرازق - وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جانب وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي وعدد من المسؤولين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وذكرت الوكالة سابقا، أن الزيارة التي تستمر يومين ستشهد مناقشة ملفات مهمة، إضافة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وكذلك بحث عدد من المستجدات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

في وقت سابق اليوم، التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا.

واستعرض الطرفان العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية، وبحثا فرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.